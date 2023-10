Großes Engagement für seine Altersgenossen

Für junge Menschen etwas verändern. Das ist Michaels Ziel. Der 17-jährige Klagenfurter hat sich der Arbeit für das Bildungssystem verschrieben. „Geht nicht, gibt es bei Michi nicht“, weiß auch seine Schwester Laura, die mittlerweile in Wien studiert. Sie hat ihren jüngeren Bruder als Herzensmensch nominiert, weil er neben seiner schulischen Ausbildung in der HTL nicht nur bereits an der Alpen-Adria-Universität studiert, sondern sich außerdem als Landesschülervertreter und Jugendrat in Klagenfurt für die Interessen seiner Altersgenossen einsetzt.