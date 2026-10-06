Wenn grüne Sparmeister das Geld verschleudern

Besonders pikant ist die finanzielle Dimension: Während die administrative Buchhaltung und Finanzabwicklung ohnehin von der Gemeinde erledigt werden und das Haftungsrisiko überschaubar ist, greift Hartmann offenbar kräftig ab. Dem Vernehmen nach kassiert er für einen Teilzeitjob derzeit rund 7500 Euro im Monat und fordert bei einer Aufstockung auf 60 Prozent das volle Gehalt. Zum Vergleich: Der bisherige Vollzeit-Geschäftsführer soll 9500 Euro verdient haben – was auch schon recht ordentlich ist. Dass die ÖVP diese Luxus-Lösung ohne mit der Wimper zu zucken durchwinken will, mag nicht so sehr verwunden, wie die Bemühungen der Grünen, dies zu unterstützen.