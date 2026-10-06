Erfundene Geschichte löste Großeinsatz in Graz aus

Widersprüche führten zu Geständnis

Die weiteren Ermittlungen ergaben in der Folge erhebliche Widersprüche zu den Angaben der beiden Anzeiger. Bei einer neuerlichen Vernehmung konfrontierten Ermittler das Paar nun mit diesen Erkenntnissen. Beide gestanden schließlich ein, dass sich der von ihnen konkret beschuldigte Mann zum Tatzeitpunkt überhaupt nicht in der Wohnung befunden hatte und der Einsatzgrund somit erfunden worden war. Zum Zeitpunkt des Notrufs sollen beide stark durch Suchtmittel beeinträchtigt gewesen sein.