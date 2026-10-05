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Hoher Sachschaden

Reparaturarbeiten lösten Feuer im Dachgeschoß aus

Steiermark
05.10.2026 16:48
Der Brand verursachte einen großen Schaden bei dem Wohnhaus.
Der Brand verursachte einen großen Schaden bei dem Wohnhaus.(Bild: FF Kalsdorf)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Brandermittler konnten nun die Ursache für das Feuer in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Seiersberg am Freitag feststellen. Der Brand dürfte von Heißarbeiten bei Reparaturen an einer Solaranlage ausgelöst worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundderttausend Euro. 

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Freitagmittag geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Seiersberg-Pirka in Brand. Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren mussten anschließend an die Löscharbeiten das Dach abdecken, um auch alle Glutnester zu löschen. 

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Die Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark und ein Brandsachverständiger der Landesstelle für Brandverhütung konnten den Brandausbruchsbereich an einer Zwischenwand im Südteil des Dachgeschoßes lokalisieren. Den Erhebungen zufolge dürfte der Brand durch Heißarbeiten im Zuge von Reparaturarbeiten an einer solarthermischen Anlage verursacht worden sein. Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest, dürfte sich aber auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.

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