Reparaturarbeiten lösten Feuer im Dachgeschoß aus

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark und ein Brandsachverständiger der Landesstelle für Brandverhütung konnten den Brandausbruchsbereich an einer Zwischenwand im Südteil des Dachgeschoßes lokalisieren. Den Erhebungen zufolge dürfte der Brand durch Heißarbeiten im Zuge von Reparaturarbeiten an einer solarthermischen Anlage verursacht worden sein. Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest, dürfte sich aber auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.