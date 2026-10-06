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Duo rasch gefasst

Zündler-Burschen richteten 50.000 Euro Schaden an

Oberösterreich
06.10.2026 12:00
Die Burschen zündelten sich durch Steyr
Die Burschen zündelten sich durch Steyr(Bild: Hedgehog - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Sie zündelten sich nachts durch Steyr, richteten 50.000 Euro Schaden an. Weil ihre Spur gut verfolgbar war und Polizisten offenbar die Verantwortlichen kannten, konnten der 15- und der 17-Jährige rasch gefasst werden. Sie gestanden die fünf Brandstiftungen, die zum Glück zu keinen größeren Bränden geführt hatten.

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Zwischen 4.50 Uhr und 05.15 Uhr war das Duo im Stadtgebiet von Steyr unterwegs und ihm war offenbar langweilig. Beim Museum Arbeitswelt, im Schlosspark, bei einem Lokal in der Blumauergasse, in der Pfarrgasse sowie am Stadtplatz wurden unter anderem Sonnenschirme, eine Schankanlage und ein Mülleimer in Brand gesetzt. Bei einem Pflanzentrog blieb es beim Versuch. Durch die Brände entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.

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Bei umfangreichen Ermittlungen rekonstruierten die Polizisten anhand der Tatorte eine mögliche Route der Täter. Durch die Auswertung von Videoüberwachungen und das Zusammenwirken der eingesetzten Polizisten konnten schließlich die zwei Tatverdächtige ausgeforscht werden. Der 15-Jährige aus Ternberg und der 17-Jährigen aus Traun gaben die Taten zu. Weil die Feuer nicht „geeignet waren, eine Feuersbrunst“ auszulösen, wird wegen vier Sachbeschädigungen und einer schweren Sachbeschädigung ermittelt. 

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