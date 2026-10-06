Zündler-Burschen richteten 50.000 Euro Schaden an

Zwischen 4.50 Uhr und 05.15 Uhr war das Duo im Stadtgebiet von Steyr unterwegs und ihm war offenbar langweilig. Beim Museum Arbeitswelt, im Schlosspark, bei einem Lokal in der Blumauergasse, in der Pfarrgasse sowie am Stadtplatz wurden unter anderem Sonnenschirme, eine Schankanlage und ein Mülleimer in Brand gesetzt. Bei einem Pflanzentrog blieb es beim Versuch. Durch die Brände entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.