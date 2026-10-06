LKA verhaftet zwei Burschen nach brutalem Überfall

Am 19. Juli 2026 wurde ein 17-jähriger Kosovare aus Linz von zwei vorerst unbekannten Tätern in Linz-Urfahr zwischen 1 und 2.30 Uhr früh überfallen, dann durch massive körperliche Gewalt sowie unter Androhung von Waffengewalt zur Herausgabe von Bargeld gezwungen.



Zwei junge Afghanen verdächtig

Die Ermittlungen führten zu zwei jungen Afghanen, einem 16-Jährigen aus Kremsmünster und einem 15-Jährigen aus Wels, als Beschuldigte. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Burschen am 05. Oktober 2026, also gestern, durch Beamte des Landeskriminalamtes, an deren Wohnadressen festgenommen.



Schlagring und Elektroschocker

Im Zuge der ebenfalls angeordneten Durchsuchungen konnten der mutmaßlich als Tatwaffe verwendete Schlagring sowie weitere verbotene Waffen, darunter Elektroschocker, sichergestellt werden. Die Beschuldigten zeigten sich im Zuge der Einvernahme teilweise geständig. Beide Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.