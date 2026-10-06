LKA verhaftet zwei Burschen nach brutalem Überfall

Nach dreieinhalb Monaten verhafteten die Ermittler des Landeskriminalamts OÖ zwei junge Afghanen (15 und 16). Das Duo soll Mitte Juli in Linz-Urfahr einen Kosovaren (17) verprügelt und massive körperliche Gewalt sowie unter Androhung von Waffengewalt zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben.
Am 19. Juli 2026 wurde ein 17-jähriger Kosovare aus Linz von zwei vorerst unbekannten Tätern in Linz-Urfahr zwischen 1 und 2.30 Uhr früh überfallen, dann durch massive körperliche Gewalt sowie unter Androhung von Waffengewalt zur Herausgabe von Bargeld gezwungen.
Zwei junge Afghanen verdächtig
Die Ermittlungen führten zu zwei jungen Afghanen, einem 16-Jährigen aus Kremsmünster und einem 15-Jährigen aus Wels, als Beschuldigte. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Burschen am 05. Oktober 2026, also gestern, durch Beamte des Landeskriminalamtes, an deren Wohnadressen festgenommen.
Schlagring und Elektroschocker
Im Zuge der ebenfalls angeordneten Durchsuchungen konnten der mutmaßlich als Tatwaffe verwendete Schlagring sowie weitere verbotene Waffen, darunter Elektroschocker, sichergestellt werden. Die Beschuldigten zeigten sich im Zuge der Einvernahme teilweise geständig. Beide Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.