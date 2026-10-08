„Ich ziehe zwei, drei dicke Socken und Westen an“

Wann haben Sie zuletzt überlegt, ob Sie sich das Heizen leisten können? Für Maria ist das keine Frage, sondern Alltag. Die Tage werden kälter, und die 74-Jährige beginnt wieder zu rechnen. Noch mehr, als sie es ohnehin schon muss: „Es ist bei mir schwer, weil ich mir das nie leisten kann“, erzählt sie bei unserem Besuch.