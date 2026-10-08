„Ich ziehe zwei, drei dicke Socken und Westen an“

Rund 190.000 Menschen in Österreich kommen mit ihrer Pension nicht aus, zwei Drittel von ihnen sind Frauen. Eine davon ist Maria (74): Sie hat ein Leben lang gearbeitet, drei Kinder allein großgezogen und friert trotzdem jeden Winter in ihrer kleinen Wohnung. Wir haben mit ihr gesprochen – und mit denen, die für sie kämpfen.
Wann haben Sie zuletzt überlegt, ob Sie sich das Heizen leisten können? Für Maria ist das keine Frage, sondern Alltag. Die Tage werden kälter, und die 74-Jährige beginnt wieder zu rechnen. Noch mehr, als sie es ohnehin schon muss: „Es ist bei mir schwer, weil ich mir das nie leisten kann“, erzählt sie bei unserem Besuch.
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