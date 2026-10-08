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Pensionistin erzählt:

„Ich ziehe zwei, drei dicke Socken und Westen an“

Österreich
08.10.2026 08:00
Zittern ab dem Herbst: Maria (74) hat ihre Jacken, Socken, Westen und Pullis schon vorbereitet. ...
Zittern ab dem Herbst: Maria (74) hat ihre Jacken, Socken, Westen und Pullis schon vorbereitet. Im Winter hat die Mindestpensionistin nur 17 Grad in ihrer Wohnung – und zum Essen bleibt kaum Geld übrig.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Rund 190.000 Menschen in Österreich kommen mit ihrer Pension nicht aus, zwei Drittel von ihnen sind Frauen. Eine davon ist Maria (74): Sie hat ein Leben lang gearbeitet, drei Kinder allein großgezogen und friert trotzdem jeden Winter in ihrer kleinen Wohnung. Wir haben mit ihr gesprochen – und mit denen, die für sie kämpfen.

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Wann haben Sie zuletzt überlegt, ob Sie sich das Heizen leisten können? Für Maria ist das keine Frage, sondern Alltag. Die Tage werden kälter, und die 74-Jährige beginnt wieder zu rechnen. Noch mehr, als sie es ohnehin schon muss: „Es ist bei mir schwer, weil ich mir das nie leisten kann“, erzählt sie bei unserem Besuch. 

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