„Zeit der Sehnsucht“-Star Robert Kelker-Kelly tot

Trauer um einen bekannten Soap-Star: Robert Kelker-Kelly ist überraschend im Alter von 62 Jahren gestorben. Die Polizei fand den Schauspieler leblos in seinem Haus in Missouri. Zuvor soll er über Brustschmerzen geklagt haben. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. (Bild: Krone-Collage/APA-Images / Everett Collection / ©NBC)