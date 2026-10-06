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Überraschend gestorben

„Zeit der Sehnsucht“-Star Robert Kelker-Kelly tot

Society International
06.10.2026 09:20
Trauer um einen bekannten Soap-Star: Robert Kelker-Kelly ist überraschend im Alter von 62 Jahren ...
Trauer um einen bekannten Soap-Star: Robert Kelker-Kelly ist überraschend im Alter von 62 Jahren gestorben. Die Polizei fand den Schauspieler leblos in seinem Haus in Missouri. Zuvor soll er über Brustschmerzen geklagt haben. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Everett Collection / ©NBC)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Robert Kelker-Kelly ist tot. Der aus „Zeit der Sehnsucht“ bekannte US-Schauspieler starb überraschend im Alter von nur 62 Jahren. Die Polizei wurde am 3. Oktober kurz nach 20 Uhr zu seinem Haus in St. Peters im US-Bundesstaat Missouri gerufen. Gemeldet worden war ein bewusstloser Mann.

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Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurde bereits eine Wiederbelebung durchgeführt. Dabei handelte es sich um Robert Kelker-Kelly. Berichten zufolge hatte der Schauspieler zuvor über Schmerzen in der Brust geklagt. Die genauen Umstände seines Todes sind noch nicht geklärt.

Die Polizei geht nicht von einem verdächtigen Todesfall aus. Eine offizielle Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Kelker-Kelly machte sich vor allem mit seinen Rollen in US-Soaps einen Namen. Sein großer Durchbruch kam 1987 mit der Serie „Another World“. Der Weg dorthin war allerdings alles andere als glamourös.

Robert Kelker-Kelly mit seinen „Zeit der Sehnsucht“-Co-Stars Kristian Alfonso und Lisa Rinna
Robert Kelker-Kelly mit seinen „Zeit der Sehnsucht“-Co-Stars Kristian Alfonso und Lisa Rinna(Bild: APA-Images / Everett Collection / ©NBC)

„Zeit der Sehnsucht“ und „General Hospital“
Seine wohl bekannteste Rolle übernahm Kelker-Kelly 1992: Er spielte Bo Brady in „Days of Our Lives“, das in deutschsprachigen Raum unter dem Titel „Zeit der Sehnsucht“ bekannt ist. Er übernahm die Rolle von Peter Reckell und stand unter anderem mit Lisa Rinna und Kristian Alfonso vor der Kamera. Für seine Arbeit wurde Kelker-Kelly 1994 mit dem Soap Opera Digest Award als herausragender Hauptdarsteller ausgezeichnet.

1995 verließ der Schauspieler „Days of Our Lives“. 2001 kehrte er mit einer Rolle in „General Hospital“ ins Soap-Geschäft zurück. Dort spielte er Stavros Cassadine und schlüpfte im Laufe der Jahre mehrfach erneut in die Rolle.

Anfang der 2000er-Jahre zog sich Kelker-Kelly zunehmend aus dem Schauspielgeschäft zurück. Stattdessen schlug er einen ungewöhnlichen neuen Berufsweg ein und arbeitete als Pilot. Gelegentlich war er zudem als Schauspiellehrer tätig.

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Privat war der Schauspieler zweimal verheiratet. Von 1988 bis 1992 mit der Schauspielerin Linda Rattner, anschließend von 1997 bis 2013 mit seiner früheren „Days of Our Lives“-Kollegin Miriam Parrish. Robert Kelker-Kelly hinterlässt seine Tochter Amelia Rose Kelly. Er wurde 62 Jahre alt.

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