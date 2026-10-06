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Herzzerreißende Zeilen

Michael Flatley trauert um seine Ehefrau Niamh

Society International
06.10.2026 08:52
„Lord of the Dance“-Star Michael Flatley trauert um seine Ehefrau Niamh O‘Brien, die im Alter ...
„Lord of the Dance“-Star Michael Flatley trauert um seine Ehefrau Niamh O‘Brien, die im Alter von 52 Jahren verstorben ist.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Große Trauer bei Michael Flatley: Der „Lord of the Dance“-Star muss von seiner geliebten Ehefrau Niamh O‘Brien Abschied nehmen. Die Tänzerin starb nach langer Krankheit im Alter von 52 Jahren in Dublin.

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Zwei Jahrzehnte lang war Niamh an der Seite von Michael Flatley – privat und auch auf der Bühne. Jetzt trauert der „Lord of the Dance“-Star um die Liebe seines Lebens.

„Mein Herz ist gebrochen“
Denn wie ein Sprecher des Paares bestätigte, erlag O‘Brien im Spital einer längeren Krankheit. Woran die 52-Jährige erkrankt war, das wurde nicht bekannt gegeben.

Auf Instagram veröffentlichte Flatley nach dem Tod seiner Ehefrau eine herzzerreißende Nachricht und erinnerte an die besondere Zeit, die er mit seiner großen Liebe verbringen durfte.

Mit dieser Instagram-Nachricht nahm Michael Flatley Abschied von seiner Ehefrau Niamh O‘Brien:

„Mein Herz ist gebrochen. Ich habe meine schöne Frau, Niamh, und mit ihr meine beste Freundin verloren“, schrieb Flatley. „Meine wunderschöne Braut, mit der ich zwanzig Jahre verheiratet war, ist zu Gott in den Himmel gegangen.“

„Unser Leben wird ohne sie nicht mehr dasselbe sein“
Niamh war „die liebevollste Mutter, Ehefrau und der liebevollste Mensch, und unser Leben wird ohne sie nie mehr dasselbe sein“, fuhr Flatley fort. „Danke für all die Liebe und Freundlichkeit, die du uns entgegengebracht hast.“

Michael Flatley und Niamh O‘Brien verband nicht nur ihre Ehe, sondern auch ihre Leidenschaft für den Irish Dance. Die beiden standen gemeinsam für die Show „Lord of the Dance“, die Flatley 1996 berühmt machte, auf der Bühne.

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Flatley und O‘Brien haben einen gemeinsamen Sohn, Michael St. James (19). Seinen Instagram-Abschied schloss der „Lord of the Dance“-Star schließlich mit der Bitte an seine Fans, Niamh, Michael St. James und seine Familie „in euren Gedanken und Gebeten“ zu behalten.

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