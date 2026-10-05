9000 Euro Schaden bei Einbrüchen auf Baustellen

In Lehen und Leopoldskron-Moos sind zwischen Freitag und Montag zwei Baustellen aufgebrochen worden. Unbekannte Täter knackten Vorhängeschlösser und stahlen jeweils einen Schremmhammer. Der Gesamtschaden liegt bei knapp 9000 Euro. Die Polizei prüft einen Zusammenhang.
Zwei ähnliche Einbrüche beschäftigen derzeit die Salzburger Polizei. Zwischen Freitag und Montag drangen Unbekannte auf Baustellen in Lehen und Leopoldskron-Moos ein. In beiden Fällen wurden Vorhängeschlösser aufgebrochen.
Die Täter hatten es jeweils auf einen Schremmhammer abgesehen und konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 9000 Euro. Ob dieselben Täter hinter beiden Einbrüchen stecken, ist noch offen. Die Ermittlungen laufen.
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