„Nicht mehr möglich“: SPÖ-Ortsgruppe gibt auf

Mit einem „traurigen Freundschaft“ meldete sich am Montag die SPÖ Bad Vigaun zu Wort. Im beschaulichen Tennengauer Ort hat man seit den vergangenen Wahlen im Frühjahr 2024 bekanntlich nur noch einen Sitz in der Gemeindevertretung – doch jetzt kommt es noch dicker!
Die Ortsgruppe löst sich de facto auf, werkelt ab sofort nur noch auf Sparflamme. „Da uns langsam die Funktionäre ausgehen und daher ein geregelter ,Betrieb’ nicht mehr möglich ist“, begründet man den drastischen Schritt in einer Mitteilung auf der Online-Plattform Facebook.
Immerhin: Gemeindevertreter Michael Pann bleibt an Bord: „Die Arbeit in der Gemeinde und innerhalb unserer Fraktion wird natürlich weitergeführt“, gibt der Pensionist ein Versprechen ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.