Hard Rock Cafe pleite: 39 Mitarbeiter betroffen

Bittere Nachrichten am Karfreitag aus der Gastro-Branche in Innsbruck: Die Betreiber-GmbH des Hard Rock Cafes schlitterte in die Pleite. Ein Sanierungsverfahren wurde eröffnet. 39 Dienstnehmer sind betroffen. Die Verbindlichkeiten sollen 2,1 Millionen Euro betragen.