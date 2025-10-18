Vorteilswelt
ÖVP-Sinneswechsel

Warum die Hauptplatz-Neugestaltung jetzt wackelt

Oberösterreich
18.10.2025 13:00
Erste Schritte der Umsetzung sind eigentlich bereits für kommendes Jahr geplant – doch das ...
Erste Schritte der Umsetzung sind eigentlich bereits für kommendes Jahr geplant – doch das Projekt wackelt. Sparzwang bringt die sechs Millionen Euro teure Neugestaltung gehörig ins Wanken.

Gestern lud SP-Finanzstadtrat Thomas Gegenhuber seine Stadtsenatskollegen zum Abschluss der zweiten intensiven Woche der Linzer Budgetgespräche zu einer gemeinsamen Verhandlungsrunde ein. „Wir müssen in allen Ressorts genau hinsehen und jede Möglichkeit zur Verbesserung prüfen“, betonte Gegenhuber.

Während an mehreren Stellen gespart werden soll, setzt die Stadt auch ausgewählte Schwerpunkte. So sollen die Zuschüsse für die Seniorenzentren im nächsten Jahr deutlich steigen – von drei auf 3,8 Millionen Euro. Auch das Ars Electronica Center soll von zusätzlichen Investitionen profitieren. Doch nicht alle Projekte der kommenden Jahre erhalten Rückenwind. Besonders die geplante rund sechs Millionen Euro teure Neugestaltung des Hauptplatzes sorgt für Diskussionen.

Plötzlich auch Hajart skeptisch
Hatte bisher nur FP-Stadtrat Michael Raml von einem „Luxusprojekt“, das sich die Stadt angesichts der hohen Verschuldung nicht leisten könne, gesprochen und gemeint, er wolle sich bei Investitionen lieber auf Pflichtaufgaben wie Schulen, Pflege und Sicherheit konzentrieren, räumt nun auch VP-Stadtvize Martin Hajart ernste Bedenken ein.

„Es lässt sich nicht mehr darstellen“
Ausgerechnet er, der einst lautstark die Attraktivierung gefordert hatte, sieht die Umsetzung ab 2026 nun skeptisch: „Es lässt sich aufgrund der finanziellen Situation der Stadt für mich einfach nicht mehr darstellen.“ Damit droht das Projekt, das zu Jahresbeginn nach einem europaweiten Wettbewerb präsentiert wurde, zu kippen – für die Darlehensfinanzierung bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit. 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
