Warum die Hauptplatz-Neugestaltung jetzt wackelt

Während an mehreren Stellen gespart werden soll, setzt die Stadt auch ausgewählte Schwerpunkte. So sollen die Zuschüsse für die Seniorenzentren im nächsten Jahr deutlich steigen – von drei auf 3,8 Millionen Euro. Auch das Ars Electronica Center soll von zusätzlichen Investitionen profitieren. Doch nicht alle Projekte der kommenden Jahre erhalten Rückenwind. Besonders die geplante rund sechs Millionen Euro teure Neugestaltung des Hauptplatzes sorgt für Diskussionen.