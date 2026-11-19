Diese Kürzung löst eine Flut an Beschwerden aus, der Betriebsrat hat eine Klage eingebracht. Bisher erhielt jeder Gutscheine über 50 Euro. Jetzt gibt es Bons nur noch für die Kinder der Beschäftigten (je 95 Euro für das erste und zweite Kind, je 115 Euro ab dem dritten). Beim Land rechnet man durch die neue Regelung mit Einsparungen von 1,4 Millionen Euro.