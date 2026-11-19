Die Kürzung des Weihnachtsbonus für Landesbedienstete hat in der Steiermark Protest ausgelöst (siehe auch Videobericht oben). Ein „Krone“-Rundruf zeigt: Solche Zahlungen gibt es auch in anderen Bundesländern. Oder auch nicht.
Bisher erhielten alle rund 20.000 Beschäftigten der steirischen Landeskrankenhäuser einen Weihnachtsbonus ausbezahlt – krone.at berichtete bereits. Draus wurde nun eine Zuwendung nur für die Kinder der Angestellten. Kinderlose schauen durch die Finger.
Diese Kürzung löst eine Flut an Beschwerden aus, der Betriebsrat hat eine Klage eingebracht. Bisher erhielt jeder Gutscheine über 50 Euro. Jetzt gibt es Bons nur noch für die Kinder der Beschäftigten (je 95 Euro für das erste und zweite Kind, je 115 Euro ab dem dritten). Beim Land rechnet man durch die neue Regelung mit Einsparungen von 1,4 Millionen Euro.
Auch in anderen Länder gibt es „Kinderbonus“
Die Steiermark orientiert sich mit der Änderung am Land Niederösterreich, wo es seit Jahrzehnten ein gestaffeltes „Kinderweihnachtsgeld“ in Form von Warengutscheinen gibt. Auch in Salzburg bekommen alle Landesbediensteten mit Nachwuchs eine Weihnachtsgabe. Diese beträgt rund 90 Euro pro Kind.
Wie so oft macht sich jedes Bundesland seine eigenen Regeln. Im Wiener Gesundheitsverbund gibt es keinen gesonderten Weihnachtsbonus. „Eine solche Leistung hat es auch in den letzten Jahren nicht gegeben“, heißt es. Auch bei der Kabeg in Kärnten und im Burgenland wird zu Weihnachten nichts ausbezahlt. Ähnliches verlautet aus Oberösterreich.
In Tirol konnte man nicht eruieren, ob es Sonderzahlungen gibt oder nicht. Aus den restlichen Bundesländern gab es überhaupt keine Reaktion. Kinderzuschüsse gibt es – wie könnte es anders sein – auch auf Bundesebene ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.