Wiener Stephansdom verbannt jetzt große Koffer

Wenige alternative Abstellplätze

Für Touristen könnte die neue Regel allerdings etwas Planung erfordern: Der Stephansdom selbst bietet keine Möglichkeit, Gepäck abzugeben. Große Koffer und Trolleys sollen deshalb vor dem Besuch im Hotel oder bei öffentlichen beziehungsweise privaten Gepäckaufbewahrungsstellen deponiert werden. Als Möglichkeit nennt das Domkapitel etwa die nahegelegenen Bahnhöfe.