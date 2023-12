Terrordrohung: Polizei vor Wiener Stephansdom

Mittlerweile wurde zwar bekannt, dass es keine Anhaltspunkte für einen konkreten Anschlag in Wien gebe, dennoch bleibt man vorsichtig. Die Sicherheitslage in Österreich und in Europa sei aktuell angespannt, weshalb Sicherheitsbehörden Vorsichtsmaßnahmen in Form von erhöhter Be- und Überwachung im öffentlichen Raum während der Feiertage treffen.