„Digger“ mit Tom Cruise „größter Flop des Jahres“

Freuen darf sich indes Anne Hathaway, die bald zum ersten Mal mit Cruise in einem Film zu sehen sein wird. Die Verfilmung von Colleen Hoovers Psychothriller „Verity“, in dem sie an der Seite von Dakota Johnson und Josh Hartnett spielt, startete laut „Box Office Mojo“ mit 32,6 Millionen Dollar. Der Roman von Hoover wurde in der Online-Lesecommunity zum Phänomen. Mehr als 100 Wochen stand er auf der Bestsellerliste der „New York Times“.