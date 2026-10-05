Wolfurt: Löschversuch mit Gartenschlauch scheitert

Am Sonntagabend bemerkten Passanten in Wolfurt (Vorarlberg) Feuer in einem Container und versuchten, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen. Als dies scheiterte, alarmierten sie die Feuerwehr.
Die Personen befanden sich gegen 20.13 Uhr gerade auf dem Nachhauseweg, als sie Rauch in einem Container im Nelkenweg feststellten. Die couragierten Passanten zögerten nicht lange, schnappten sich einen privaten Gartenschlauch und rückten zum Löscheinsatz an.
Feuerwehr nachalarmiert
Der Löschversuch misslang allerdings, die Personen alarmierten schließlich die Feuerwehr, die wenige Minuten später an der Brandstelle anrückte. Den Florianis gelang es schließlich rasch, das Feuerwehr unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall glücklicherweise niemand.
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