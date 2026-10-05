Drei Verletzte nach Pkw-Absturz in Frastanz

Diese frühmorgendliche Ausfahrt in Frastanz (Vorarlberg) endete für drei Personen im Krankenhaus: Ein junger Pkw-Lenker verlor am Montag auf der Amerlügnerstraße die Herrschaft über seinen PS-starken Boliden. Das Fahrzeug geriet über den Fahrbahnrand und stürzte rund zehn Meter über einen Abhang.