Drei Verletzte nach Pkw-Absturz in Frastanz

Diese frühmorgendliche Ausfahrt in Frastanz (Vorarlberg) endete für drei Personen im Krankenhaus: Ein junger Pkw-Lenker verlor am Montag auf der Amerlügnerstraße die Herrschaft über seinen PS-starken Boliden. Das Fahrzeug geriet über den Fahrbahnrand und stürzte rund zehn Meter über einen Abhang.
Der junge Pkw-Lenker (Jahrgang 1999) war gegen 3.50 Uhr auf der Amerlügnerstraße talabwärts in Richtung Frastanz unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor und links über die Fahrbahn hinausschoss.
Das Auto stürzte anschließend rund zehn Meter über eine steile Böschung ab. Das Gefährt riss zwei massive Begrenzungssteine und blieb schließlich auf dem Dach auf einer Wiese liegen.
Ins LKH Feldkirch gebracht
Nach der medizinischen Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurden drei Fahrzeuginsassen ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.
Die örtliche Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und half beim Patiententransport. Im Anschluss säuberten die Florianis die Wiese von verstreuten Plastikteilen und Scherben und stellten den völlig demolierten Wagen wieder auf die Räder.
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