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Zwei Verletzte

Pkw-Lenker übersieht Motorrad beim Einbiegen

Vorarlberg
27.09.2026 16:55
Ordentlich gekracht hat es auf der L190 in Rankweil.
Ordentlich gekracht hat es auf der L190 in Rankweil.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Sonntagnachmittag ist es auf der L 190 im Gemeindegebiet von Rankweil zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

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Nach ersten Informationen wollte ein Pkw-Lenker von einem Firmenareal in die L 190 einzubiegen, während zur selben Zeit ein zweiter Autofahrer von der Landesstraße auf das Betriebsgelände fahren wollte. Als der erste Pkw-Fahrer losfuhr, übersah er offenbar ein Motorrad, das in diesem Moment am abbiegenden Fahrzeug vorbeifuhr und überholte. Es kam zur Kollision.

Verletzungen an den Beinen und an der Schulter
Der Motorradfahrer sowie seine Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen an den Beinen und im Schulterbereich. Beide wurden von einem Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste der Abschnitt der L 190 komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Rankweil stand mit Einsatzkräften vor Ort, um eine örtliche Umleitung einzurichten, die Fahrbahn von Trümmern zu säubern und ausgelaufene Betriebsmittel mit Ölbindemittel zu binden. 

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