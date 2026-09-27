Pkw-Lenker übersieht Motorrad beim Einbiegen

Am Sonntagnachmittag ist es auf der L 190 im Gemeindegebiet von Rankweil zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Nach ersten Informationen wollte ein Pkw-Lenker von einem Firmenareal in die L 190 einzubiegen, während zur selben Zeit ein zweiter Autofahrer von der Landesstraße auf das Betriebsgelände fahren wollte. Als der erste Pkw-Fahrer losfuhr, übersah er offenbar ein Motorrad, das in diesem Moment am abbiegenden Fahrzeug vorbeifuhr und überholte. Es kam zur Kollision.
Verletzungen an den Beinen und an der Schulter
Der Motorradfahrer sowie seine Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen an den Beinen und im Schulterbereich. Beide wurden von einem Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.
Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste der Abschnitt der L 190 komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Rankweil stand mit Einsatzkräften vor Ort, um eine örtliche Umleitung einzurichten, die Fahrbahn von Trümmern zu säubern und ausgelaufene Betriebsmittel mit Ölbindemittel zu binden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.