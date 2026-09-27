Pkw-Lenker übersieht Motorrad beim Einbiegen

Nach ersten Informationen wollte ein Pkw-Lenker von einem Firmenareal in die L 190 einzubiegen, während zur selben Zeit ein zweiter Autofahrer von der Landesstraße auf das Betriebsgelände fahren wollte. Als der erste Pkw-Fahrer losfuhr, übersah er offenbar ein Motorrad, das in diesem Moment am abbiegenden Fahrzeug vorbeifuhr und überholte. Es kam zur Kollision.