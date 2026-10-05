Anhängergespann stürzt ab: Lenker verletzt

Ein 61-jähriger Pkw-Lenker verlor am Sonntagnachmittag in Müselbach (Vorarlberg) die Kontrolle über sein Anhängergespann. Das Fahrzeug rollte einen Abhang hinunter und kam auf einem Waldstück zum Stillstand. Der Hänger wurde auf ein angrenzendes Grundstück geschleudert. Der verletzte Lenker war alkoholisiert.
Der Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem Pkw samt Anhänger auf der L 200 von Egg kommend in Richtung Müselbach unterwegs. Bei Straßenkilometer 14,65 kam der Lenker rechts von der Straße ab.
Das Gespann rollte daraufhin rund 50 Meter einen steilen Abhang hinab und blieb schließlich in einem Waldstück stehen. Der Anhänger löst sich dabei vom Pkw und wurde durch den Wald auf ein angrenzendes Grundstück geschleudert.
Alkotest positiv
Der Unfalllenker erlitt bei dem Unfall eine Rissquetschwunde am Kopf. Nach der Erstversorgung durch die rasch angerückten Sanitäter wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Wie die Polizei informiert, war der Mann alkoholisiert.
Großaufgebot an Helfern
Pkw und Anhänger wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Auf dem betroffenen Grundstück kam es zu Flurschaden. Neben dem Notarzthubschrauber C8 und einem First Responder standen die Feuerwehr Müselbach, die Rettung Egg sowie die Bundespolizei im Einsatz.
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