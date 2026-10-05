Anhängergespann stürzt ab: Lenker verletzt

Ein 61-jähriger Pkw-Lenker verlor am Sonntagnachmittag in Müselbach (Vorarlberg) die Kontrolle über sein Anhängergespann. Das Fahrzeug rollte einen Abhang hinunter und kam auf einem Waldstück zum Stillstand. Der Hänger wurde auf ein angrenzendes Grundstück geschleudert. Der verletzte Lenker war alkoholisiert.