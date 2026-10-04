Auto donnert in Lingenau gegen Hausmauer

Ein 48-jähriger Fahrzeuglenker war am Samstagabend um 20.38 Uhr auf der L205 von Lingenau kommend in Fahrtrichtung Hittisau unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, dieser kam rechts von der Straße ab und donnerte anschließend mit voller Wucht gegen eine Hausmauer. Der 48-Jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Komplett demoliert wurde aber das Auto – dieses ist reif für den Schrottplatz.