Auto donnert in Lingenau gegen Hausmauer

In der Nacht auf Sonntag krachte es in der Bregenzerwälder Gemeinde Lingenau (Vorarlberg): Ein betrunkener Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab.
Ein 48-jähriger Fahrzeuglenker war am Samstagabend um 20.38 Uhr auf der L205 von Lingenau kommend in Fahrtrichtung Hittisau unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, dieser kam rechts von der Straße ab und donnerte anschließend mit voller Wucht gegen eine Hausmauer. Der 48-Jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Komplett demoliert wurde aber das Auto – dieses ist reif für den Schrottplatz.
Haus schon zum zweiten Mal beschädigt
Beschädigt wurden auch die Hauswand, ein Zaun und ein Verkehrsschild. Wie sich herausstellte, war der Mann betrunken. Der Führerschein wurde ihm noch an der Unfallstelle abgenommen. Skurril: Erst vor wenigen Wochen krachte eine betrunkene 29-Jährige mit ihrem Auto in dasselbe Haus.
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