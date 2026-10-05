Über 5000 Vorarlberger im Feldkircher Stadttunnel

Dabei wurden die verschiedenen Aspekte des Tunnelbaus näher vorgestellt – angefangen vom Vortrieb über Tunnelausrüstung und Tunnelsicherheit bis zur Logistik und dem Prozess, wie aus dem ausgebrochenen Gestein wieder Rohstoff wird. Anfang September wurde der 893 Meter lange Tunnelast Felsenau fertig ausgebrochen, wenig später auch der parallel verlaufende Flucht- und Rettungsstollen. Nun folgen der Bau des unterirdischen Kreisverkehrs mit Anschluss an den Tunnelast Tisis, der Maschinenkaverne für Lüftung und elektromaschinelle Einrichtungen, des Schrägschachts sowie des Tunnelasts Altstadt. Dieser Abschnitt wird bis September 2027 vorgetrieben.