Neuer Bauplan erspart Kosten und Zeit

UVP-Verfahren notwendig

Weil diese Änderung des Bauplans rechtlich ins Gewicht fällt, muss diese im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) offiziell genehmigt werden. Die entsprechenden Unterlagen wurden nachgebessert und liegen nun sechs Wochen lang digital in den betroffenen Gemeinden zur Einsicht auf. In dieser Zeit haben Bürger die Möglichkeit, sich zum neuen Ablauf zu äußern. Die laufenden Arbeiten im Tunnel gehen währenddessen wie gewohnt weiter – der aktuelle Vortrieb in der Felsenau soll bis Herbst 2026 abgeschlossen sein.