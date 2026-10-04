Die neue Torgarantie bei den Altacherinnen

Mit ihren zehn bisherigen Saisontoren hat Altachs Petra Mikulica Brigitta Pulins, die ehemalige Goalgetterin der Rheindörflerinnen, schon fast in den Schatten gestellt. Zwei Treffer fehlen der Kroatin noch, um die Bestmarke der Ungarin zu übertreffen. Fünf Spiele hat sie dafür noch Zeit.
Der Herbst 2025 stand bei den Frauen des SCR Altach noch ganz im Zeichen von Brigitta Pulins. Die Ungarin führte die Torschützenliste an, sicherte den Altacherinnen viele Punkte. Dann aber wechselte Pulins im Januar 2026 zum GC Zürich, die Torgarantie war weg.
Nun, in der neuen Saison, haben die Rheindörflerin aber wieder eine Goalgetterin gleichen Kalibers. Sogar besser, wenn man auf den direkten Vergleich in der bisherigen Spielzeit schaut. Denn Altachs Petra Mikulica ist in diesem Spieljahr die bisher gefährlichste Angreiferin, führt die Schützenliste mit zehn Toren an. Drei Treffer vor ihrer Ex-Teamkollegin Pulins, die mittlerweile für Sturm Graz kickt. „Petra ist richtig aufgeblüht“, sagt Sportchefin Lisa Metzler, „das macht es natürlich einfacher für uns, wenn jemand da ist, der die Tore macht.“ Pulins kam im vergangenen Herbst auf zwölf Treffer – um die zu übertreffen, hat Mikulica noch fünf Spiele Zeit.
Kapitänin mit Hattrick
Erstmals angeschrieben hat in dieser Saison mit Vera Ellgaß eine weitere Angreiferin der Altacherinnen. Und das machte die Kapitänin in spektakulärer Manier – erst traf die 24-Jährige zweimal innerhalb von nur 60 Spielsekunden, neun Minuten später vervollständigte sie dann sogar ihren lupenreinen Hattrick.
Austria fertigte Rapid ab
Eine ganz klare Sache war das Wiener Stadtderby, da setzte sich die Austria erwartungsgemäß durch. Und gab Liganeuling Rapid nebenbei noch eine Packung mit – 6:0 (3:0)-Endstand. Wesentlich enger ging es da im Spitzenspiel zwischen St. Pölten und Sturm zu. Die Gäste aus der Steiermark – ohne Pulins – führten zur Pause mit 2:1, mussten sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen. Näherten sich aber auf zwei Punkte an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.