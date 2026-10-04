Die neue Torgarantie bei den Altacherinnen

Nun, in der neuen Saison, haben die Rheindörflerin aber wieder eine Goalgetterin gleichen Kalibers. Sogar besser, wenn man auf den direkten Vergleich in der bisherigen Spielzeit schaut. Denn Altachs Petra Mikulica ist in diesem Spieljahr die bisher gefährlichste Angreiferin, führt die Schützenliste mit zehn Toren an. Drei Treffer vor ihrer Ex-Teamkollegin Pulins, die mittlerweile für Sturm Graz kickt. „Petra ist richtig aufgeblüht“, sagt Sportchefin Lisa Metzler, „das macht es natürlich einfacher für uns, wenn jemand da ist, der die Tore macht.“ Pulins kam im vergangenen Herbst auf zwölf Treffer – um die zu übertreffen, hat Mikulica noch fünf Spiele Zeit.