Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schon zehn Saisontore

Die neue Torgarantie bei den Altacherinnen

Vorarlberg
04.10.2026 18:30
Altach-Stürmerin Petra Mikulica (r.) trifft derzeit wie am Fließband.
Altach-Stürmerin Petra Mikulica (r.) trifft derzeit wie am Fließband.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Mit ihren zehn bisherigen Saisontoren hat Altachs Petra Mikulica Brigitta Pulins, die ehemalige Goalgetterin der Rheindörflerinnen, schon fast in den Schatten gestellt. Zwei Treffer fehlen der Kroatin noch, um die Bestmarke der Ungarin zu übertreffen. Fünf Spiele hat sie dafür noch Zeit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Herbst 2025 stand bei den Frauen des SCR Altach noch ganz im Zeichen von Brigitta Pulins. Die Ungarin führte die Torschützenliste an, sicherte den Altacherinnen viele Punkte. Dann aber wechselte Pulins im Januar 2026 zum GC Zürich, die Torgarantie war weg.

Brigitta Pulins stürmt jetzt für Sturm Graz.
Brigitta Pulins stürmt jetzt für Sturm Graz.(Bild: GEPA)

Nun, in der neuen Saison, haben die Rheindörflerin aber wieder eine Goalgetterin gleichen Kalibers. Sogar besser, wenn man auf den direkten Vergleich in der bisherigen Spielzeit schaut. Denn Altachs Petra Mikulica ist in diesem Spieljahr die bisher gefährlichste Angreiferin, führt die Schützenliste mit zehn Toren an. Drei Treffer vor ihrer Ex-Teamkollegin Pulins, die mittlerweile für Sturm Graz kickt. „Petra ist richtig aufgeblüht“, sagt Sportchefin Lisa Metzler, „das macht es natürlich einfacher für uns, wenn jemand da ist, der die Tore macht.“ Pulins kam im vergangenen Herbst auf zwölf Treffer – um die zu übertreffen, hat Mikulica noch fünf Spiele Zeit.

Kapitänin mit Hattrick
Erstmals angeschrieben hat in dieser Saison mit Vera Ellgaß eine weitere Angreiferin der Altacherinnen. Und das machte die Kapitänin in spektakulärer Manier – erst traf die 24-Jährige zweimal innerhalb von nur 60 Spielsekunden, neun Minuten später vervollständigte sie dann sogar ihren lupenreinen Hattrick.

Lesen Sie auch:
Vera Ellgaß (rechts, im Bild mit Nayana Ebersold) traf gegen Linz/Kleinmünchen dreimal in nur ...
6:1 gegen Linz
Vierter Sieg in Serie für die Altacher Frauen
03.10.2026
1:0 beim Schlusslicht
Altachs Frauen sind weiter auf der Siegerstraße
27.09.2026
In der Qualigruppe
Eine erfreuliche Auslosung für die Altacher Frauen
01.04.2026

Austria fertigte Rapid ab
Eine ganz klare Sache war das Wiener Stadtderby, da setzte sich die Austria erwartungsgemäß durch. Und gab Liganeuling Rapid nebenbei noch eine Packung mit – 6:0 (3:0)-Endstand. Wesentlich enger ging es da im Spitzenspiel zwischen St. Pölten und Sturm zu. Die Gäste aus der Steiermark – ohne Pulins – führten zur Pause mit 2:1, mussten sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen. Näherten sich aber auf zwei Punkte an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
04.10.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
12° / 21°
Symbol wolkig
Bludenz
12° / 23°
Symbol wolkig
Dornbirn
13° / 23°
Symbol wolkig
Feldkirch
12° / 23°
Symbol wolkig

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Plötzlich alles anders: Kommission soll SPÖ führen
160.054 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
156.524 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
97.720 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Innenpolitik
Plötzlich alles anders: Kommission soll SPÖ führen
3186 mal kommentiert
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1401 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1242 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Mehr Vorarlberg
Schon zehn Saisontore
Die neue Torgarantie bei den Altacherinnen
Ausgezeichnet
Wo gibt es den besten Sura Kees in Vorarlberg?
Pkw ist Totalschaden
Betrunkener Fahrer donnert gegen Hausmauer
Krone Plus Logo
Ach, übrigens...
Willy, Werner, Jonas, Jannik
Sport Tv Logo
Gewaltige Bilanz
Austro-Skischmiede schnappt sich Weltcup-Dominator
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf