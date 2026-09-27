Altachs Frauen sind weiter auf der Siegerstraße

Was aber dann in der 77. Minute der Fall war. Petra Mikulica war zuvor der Hartberger Defensive entwischt, wurde dann nach einem geschickten Haken im Strafraum gelegt – den fälligen Penalty verwandelte die 21-jährige Kroatin sicher links unten, sicherte den Altacherinnen den 1:0-Auswärtssieg und behielt selbst mit ihrem neunten Saisontreffer Platz eins in der Torschützenliste.