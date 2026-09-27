Altachs Frauen sind weiter auf der Siegerstraße

Ganz einfach war es für die Rheindörflerinnen bei Schlusslicht Südburgenland/Hartberg zwar nicht, am Ende nahm das Team von Leandro Simonelli die drei Punkte aber mit nach Hause. Goldtorschützin beim 1:0-Auswärtssieg war Petra Mikulica vom Elfmeterpunkt.
Die Startschwierigkeiten in der Frauen Bundesliga haben die Damen des SCR Altach längst überwunden, gestern feierten die Rheindörflerinnen ihren dritten Ligasieg in Serie.
Das aber etwas knapper als erhofft beim noch sieglosen Schlusslicht Südburgenland/Hartberg. Das Team von Coach Leandro Simonelli hatte die Partie zwar weitestgehend unter Kontrolle und verzeichnete auch die gefährlicheren Torchancen, brauchte aber dennoch lange, um die Kugel wirklich im gegnerischen Tor unterzukriegen.
Was aber dann in der 77. Minute der Fall war. Petra Mikulica war zuvor der Hartberger Defensive entwischt, wurde dann nach einem geschickten Haken im Strafraum gelegt – den fälligen Penalty verwandelte die 21-jährige Kroatin sicher links unten, sicherte den Altacherinnen den 1:0-Auswärtssieg und behielt selbst mit ihrem neunten Saisontreffer Platz eins in der Torschützenliste.
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