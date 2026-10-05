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Fermentations-Workshop

„Eing´legt und Z´sammputzt“ in der Stadtvilla

Burgenland
05.10.2026 13:00
Uschi Zezelitsch zeigt wie man einfach fermentiert.
Uschi Zezelitsch zeigt wie man einfach fermentiert.(Bild: Uschi Zezelitsch)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Fermentation ist keine Hexerei. Wie einfach es geht, zeigt Uschi Zezelitsch am 18. Oktober. 

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Vor allem früher war es üblich, dass man Lebensmittel in Gläsern haltbar machte. In der heutigen Zeit gerät diese Kunst in Vergessenheit. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch will zeigen, wie einfach es geht selbst Sauerkraut, Suppenwürze & Co. herzustellen und damit an die Vorratskammer der Großeltern zu erinnern. Bei einem Besuch in der Stadtvilla Eisenstadt, dem interaktiven Museum der 50-er Jahre – bei dem Uschi Zezelitsch stark involviert war, trifft man in der Speisekammer der Küche auf einige historische Beispiele.

Fermentations-Workshop in der Stadtvilla“
Fast alles wurde früher eingerext“, erzählt sie. Und war die Vergärung mit Milchsäure in früheren Zeiten vor allem Notwendigkeit so ist die feine Kunst der Fermentation heutzutage in erster Linie für „No Waste“- Liebhaber und Freunde der guten, alten Zeit. Wie die bewährten Rezepte von damals leicht modernisiert ins Glas kommen, zeigt Uschi Zezelitsch am 18. Oktober um 10 Uhr im Rahmen der Fermentations-Werkstatt „ Eing´legt und Z´sammputzt“ in der Stadtvilla Eisenstadt. Dauer: 2 Stunden. Info & Anmeldung unter stadtvilla@eisenstadt.at 

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