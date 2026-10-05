„Eing´legt und Z´sammputzt“ in der Stadtvilla

Vor allem früher war es üblich, dass man Lebensmittel in Gläsern haltbar machte. In der heutigen Zeit gerät diese Kunst in Vergessenheit. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch will zeigen, wie einfach es geht selbst Sauerkraut, Suppenwürze & Co. herzustellen und damit an die Vorratskammer der Großeltern zu erinnern. Bei einem Besuch in der Stadtvilla Eisenstadt, dem interaktiven Museum der 50-er Jahre – bei dem Uschi Zezelitsch stark involviert war, trifft man in der Speisekammer der Küche auf einige historische Beispiele.