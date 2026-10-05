Zeronic: „Aufwand und Energie sind bei uns hoch“

Grobkonzeptionell geht es um die aktuelle Diskussion zwischen Menschen und Technilk. „Was macht der Fortschritt mit uns Menschen und unseren Verbindungen mit anderen? Lebensabläufe werden permanent optimiert und das Album ist ein kleiner Hinweis darauf, in welche Richtung es gehen könnte. „Es stecken eine gewisse Widersprüchlichkeit und Ambivalenz im Titel. Wir haben inhaltlich ein sehr breites Spannungsfeld, aber die Gitarren haben wieder die Oberhand.“ Ist digital also alles besser, wie Tocotronic einst gesungen haben? „Das war 1994 oder?“, lacht Tanczos, „nein wir versuchen, unsere Stärken zu bündeln. Damals und heute.“ Crossover im Real Life und in den 2020er-Jahren. „Viele Songs von damals kann ich nicht mehr spielen oder singen, weil sie heute nicht mehr reinpassen. Dafür gibt es jetzt andere, neue. Die Themen sind selbst erlebt oder beobachtet, so wie ich das schon immer mache. Für den Hörer muss es am Ende auch noch genügend Interpretationsspielraum geben.“ Zum Grundthema gehören freilich veränderte Hörgewohnheiten die man am eigenen Leib verspürt. „Wir haben Hörer in Mexiko, Brasilien und Japan, das haben wir nur dem Internet zu verdanken. Als Band starten wir aber bei null. Bei all den Algorithmen sind wir überall außen vor und können nur hoffen, dass wir gut platziert werden.