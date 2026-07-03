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Prinz William: „Mein Vater hasst Fußball!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.07.2026 23:35
Königin Camilla, König Charles III., Prinz William, Prinzessin Catherine sowie ...
Königin Camilla, König Charles III., Prinz William, Prinzessin Catherine sowie Prinzenpaar-Tochter Charlotte of Wales(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Liebe des britischen Prinzen William (44) zum Fußball ist allseits bekannt – von seinem Vater König Charles III. (77) hat er diese aber nicht vererbt bekommen!

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„Mein Vater hasst Fußball“, sagte der britische Thronfolger in dem US-Podcast „New Heights“ lachend auf die Frage, ob sein Vater ihn zu seinem Lieblingsverein Aston Villa gebracht habe. Seine Familie habe „keine besonders lange Fußball-Tradition“, so der 44-Jährige weiter.

Manche unterstützten zwar einen Verein, doch seine Liebe für den Fußball habe er durch Freunde entwickelt. Schulfreunde hätten ihn zu seinem ersten Spiel mitgenommen. Der Prince of Wales ist Schirmherr des englischen Fußball-Verbands FA und zeigt sich im Stadion immer wieder bei Spielen seines Lieblingsvereins Aston Villa oder des englischen Nationalteams.

Prinz William beim Besuch einer Partie von Aston Villa
Prinz William beim Besuch einer Partie von Aston Villa(Bild: EPA/GEORGI LICOVSKI)

„Mehr Freiheit und Spielfluss“ durch Tuchel 
Angesprochen auf die Frage, welches Ergebnis für England bei der aktuellen Fußball-WM ein Erfolg wäre, sagte William lachend: „Dass sie gewinnen, denke ich.“ Der deutsche Trainer Thomas Tuchel habe die Mannschaft „in eine sehr gute mentale Verfassung gebracht“ und setze „auf mehr Freiheit und Spielfluss“.

Sollte es das Team um Bayern-Star Harry Kane ins Finale schaffen, wäre der britische Prinz nach eigenen Worten auf jeden Fall im Stadion dabei.

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