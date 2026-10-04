Bande Teenies sprengt Zigarettenautomat – flüchten

Im Bezirk Donaustadt wurde der Zigarettenautomat einer Trafik mit pyrotechnischen Gegenständen gesprengt. Eine Frau wurde durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam und beobachtete eigenen Angaben zufolge anschließend fünf bis sechs schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche, die vom Tatort davonliefen.