Bande Teenies sprengt Zigarettenautomat – flüchten

Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht auf Sonntag in der Donaustadt einen Tschick-Automaten gesprengt. Die Explosion löste sogar einen Brand aus. Die Teenager flüchteten, die Polizeifahndung läuft auf Hochtouren.
Im Bezirk Donaustadt wurde der Zigarettenautomat einer Trafik mit pyrotechnischen Gegenständen gesprengt. Eine Frau wurde durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam und beobachtete eigenen Angaben zufolge anschließend fünf bis sechs schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche, die vom Tatort davonliefen.
Explosion löste Brand aus
Daraufhin verständigte die Beobachterin den Polizeinotruf. Durch die Explosion entstand im Ausgabefach des Automaten ein Brand, der von der Berufsfeuerwehr Wien rasch gelöscht wurde. Polizisten der Polizeiinspektion Lange Allee nahmen den Sachverhalt auf.
Fahndung bislang erfolglos
Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief ohne Erfolg. Unweit des Tatortes wurde die leere Geldkassette des Automaten aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.
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