Fünf Bankomaten in Wien gesprengt: Lange Haft

Davon will der Wiener, verteidigt von Anwalt Peter Philipp, nichts gewusst haben. Er sei ein einfacher Drogendealer, das gibt er zu. Die Wohnungen, in denen er auch Suchtgift bunkerte, habe er lediglich vermietet, sich dann um die Machenschaften der Mitangeklagten nicht mehr gekümmert. Warum er die Männer aber immer wieder zu Orten – später stellte sich heraus, es waren Tatorte – führte, ihnen zwei Motorroller und SIM-Karten kaufte: „Ich hab' nicht weiter nachgedacht.“