Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Millionenschaden

Fünf Bankomaten in Wien gesprengt: Lange Haft

Gericht
12.03.2026 18:00
Eine Bankfiliale im 22. Bezirk wurde am 12. Juni 2025 völlig verwüstet.
Eine Bankfiliale im 22. Bezirk wurde am 12. Juni 2025 völlig verwüstet.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Taschen voller Geldscheine trug eine niederländische Bande aus zig Bankfilialen. Fünf dieser Fälle konnten jetzt den Angeklagten im Wiener Landl zugeschrieben werden. Über eine Million Schaden richteten die Bankomatsprenger an – dafür müssen sie lange ins Gefängnis. Ein 23-jähriger Wiener soll ihnen außerdem zwei Wohnungen zur Verfügung gestellt haben: „Ich bin nur ein Drogendealer.“

0 Kommentare

Sie zogen eine Spur der Verwüstung durch Wien, richteten einen Sachschaden von über 650.000 Euro an – der zumindest den drei Angeklagten im Landl zugesprochen werden kann. Denn sie gehören zu einer hochkriminellen Gruppe aus den Niederlanden, die in Österreich nur ein Ziel verfolgen: Bankomaten zu sprengen. So richtete die Bande einen Millionenschaden an.

350.000 Euro bei einem Coup
Ein 23-jähriger Österreicher soll den Bankomatsprengern zwei Wohnungen in Wien zur Verfügung gestellt haben, wo sie Sprengsätze vorbereiteten und Banken auswählten. Fünf Geldautomaten trafen es letzten Sommer – in einer Filiale im 22. Bezirk erbeuteten die Einbrecher alleine über 350.000 Euro. 

Zitat Icon

Mein Mandant ist ein Drogendealer. Von den Bankomatsprengungen wusste er aber gar nichts.

Anwalt Peter Philipp vertritt 23-Jährigen

Bild: Zwefo

Davon will der Wiener, verteidigt von Anwalt Peter Philipp, nichts gewusst haben. Er sei ein einfacher Drogendealer, das gibt er zu. Die Wohnungen, in denen er auch Suchtgift bunkerte, habe er lediglich vermietet, sich dann um die Machenschaften der Mitangeklagten nicht mehr gekümmert. Warum er die Männer aber immer wieder zu Orten – später stellte sich heraus, es waren Tatorte – führte, ihnen zwei Motorroller und SIM-Karten kaufte: „Ich hab' nicht weiter nachgedacht.“

Lesen Sie auch:
Die Verdächtigen-Galerie der jüngst gefassten 14 Bankomatsprenger
Kopf einer Bande
Filiale verwüstet: Anklage für Bankomatsprenger
16.08.2025
Zahlreiche Festnahmen
Massiver Polizeischlag: Bankomat-Bande gesprengt!
31.07.2025

Weil zwei Zeugen fehlten, wird gegen den jungen Mann vertagt. Die zwei Bankomatsprenger – ein 25- und ein 38-Jähriger – werden zu langen Haftstrafen verurteilt: Sechs beziehungsweise viereinhalb Jahre Gefängnis. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
12.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
323.575 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
186.283 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
162.365 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1268 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Hormuz-Sperre: Ölreserven reichen für drei Monate
1127 mal kommentiert
Mehr Gericht
Millionenschaden
Fünf Bankomaten in Wien gesprengt: Lange Haft
Krone Plus Logo
Lenkerin verurteilt
Wann aus Bitte an Polizei Amtsmissbrauch wird
Vorwurf: Mordversuch
„Glücklicher Zufall, dass das Opfer überlebte“
Haltlose Anschuldigung
Der Neue der Ex-Frau als „Gefahr für die Kinder“
Bewerbung in U-Haft
Immojongleur René Benko will jetzt Tischler werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf