Fünf Bankomaten in Wien gesprengt: Lange Haft

Taschen voller Geldscheine trug eine niederländische Bande aus zig Bankfilialen. Fünf dieser Fälle konnten jetzt den Angeklagten im Wiener Landl zugeschrieben werden. Über eine Million Schaden richteten die Bankomatsprenger an – dafür müssen sie lange ins Gefängnis. Ein 23-jähriger Wiener soll ihnen außerdem zwei Wohnungen zur Verfügung gestellt haben: „Ich bin nur ein Drogendealer.“
Sie zogen eine Spur der Verwüstung durch Wien, richteten einen Sachschaden von über 650.000 Euro an – der zumindest den drei Angeklagten im Landl zugesprochen werden kann. Denn sie gehören zu einer hochkriminellen Gruppe aus den Niederlanden, die in Österreich nur ein Ziel verfolgen: Bankomaten zu sprengen. So richtete die Bande einen Millionenschaden an.
350.000 Euro bei einem Coup
Ein 23-jähriger Österreicher soll den Bankomatsprengern zwei Wohnungen in Wien zur Verfügung gestellt haben, wo sie Sprengsätze vorbereiteten und Banken auswählten. Fünf Geldautomaten trafen es letzten Sommer – in einer Filiale im 22. Bezirk erbeuteten die Einbrecher alleine über 350.000 Euro.
Mein Mandant ist ein Drogendealer. Von den Bankomatsprengungen wusste er aber gar nichts.
Anwalt Peter Philipp vertritt 23-Jährigen
Bild: Zwefo
Davon will der Wiener, verteidigt von Anwalt Peter Philipp, nichts gewusst haben. Er sei ein einfacher Drogendealer, das gibt er zu. Die Wohnungen, in denen er auch Suchtgift bunkerte, habe er lediglich vermietet, sich dann um die Machenschaften der Mitangeklagten nicht mehr gekümmert. Warum er die Männer aber immer wieder zu Orten – später stellte sich heraus, es waren Tatorte – führte, ihnen zwei Motorroller und SIM-Karten kaufte: „Ich hab' nicht weiter nachgedacht.“
Weil zwei Zeugen fehlten, wird gegen den jungen Mann vertagt. Die zwei Bankomatsprenger – ein 25- und ein 38-Jähriger – werden zu langen Haftstrafen verurteilt: Sechs beziehungsweise viereinhalb Jahre Gefängnis. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.
