21-Jähriger bei Messerattacke schwer verletzt

Am Schedifkaplatz in Wien-Meidling kam es am Samstagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung. Dabei ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Drei Männer wurden vorläufig festgenommen.
Der junge Mann wies mehrere Verletzungen auf, die ihm möglicherweise mit einem Messer zugefügt worden waren. Drei Männer im Alter von 19, 19 und 34 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Der Schwerverletzte musste in einem Schockraum behandelt werden, berichtete die Polizei am Sonntag.
Raufhandel eskalierte
Mehrere Anrufer hatten gegen 21.30 Uhr die Polizei wegen eines Raufhandels alarmiert, bei dem auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Am Einsatzort trafen die Beamten auf den schwer verletzten 21-Jährigen. Zwei Begleiter des Opfers bezeichneten drei Männer, die sich in der Nähe befanden, als mutmaßliche Tatverdächtige. Die drei syrischen Staatsbürger wurden daraufhin festgenommen.
Polizist übernahm Erstversorgung
Ein Polizist mit Sanitätsausbildung versorgte den 21-Jährigen bis zum Eintreffen der Berufsrettung. Anschließend wurde der Schwerverletzte notfallmedizinisch behandelt und in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.
Womöglich bis zu 15 Beteiligte
Die Polizei fahndete nach weiteren mutmaßlich Beteiligten sowie nach der Tatwaffe. Ursprünglich war von insgesamt zehn bis 15 an der Auseinandersetzung beteiligten Personen die Rede. Die Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm die weiteren Ermittlungen.
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