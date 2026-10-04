21-Jähriger bei Messerattacke schwer verletzt

Raufhandel eskalierte

Mehrere Anrufer hatten gegen 21.30 Uhr die Polizei wegen eines Raufhandels alarmiert, bei dem auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Am Einsatzort trafen die Beamten auf den schwer verletzten 21-Jährigen. Zwei Begleiter des Opfers bezeichneten drei Männer, die sich in der Nähe befanden, als mutmaßliche Tatverdächtige. Die drei syrischen Staatsbürger wurden daraufhin festgenommen.