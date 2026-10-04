87-Jähriger hilflos unter Baumstamm eingeklemmt

Aufgrund des weitläufigen Suchgebietes wurde umgehend eine große Suchaktion eingeleitet. Gegen 23 Uhr führte dann ein Hinweis tatsächlich zum Erfolg: Der Vermisste konnte im Bereich Schella in Richtung „Frohe Aussicht“ ausfindig gemacht werden. Der 87-Jährige war zwar ansprechbar, befand sich jedoch in einer hilflosen Lage: Er war unter einem Baumstamm eingeklemmt.