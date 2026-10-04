87-Jähriger hilflos unter Baumstamm eingeklemmt

Ein 87-jähriger Mann sorgte am Samstagabend in der Vorarlberger Gemeinde Ludesch für eine groß angelegte Suchaktion. Der Mann war von Holzarbeiten nicht mehr heimgekehrt.
Ein 87-jähriger Mann aus Ludesch hatte am Samstagmorgen gegen 6 Uhr das Wohnhaus verlassen, um Holzarbeiten durchzuführen. Als er bis zum Abend nicht mehr nach Hause zurückkehrte, verständigte die besorgte Familie gegen 20.07 Uhr die Polizei, da sie von einem Unfall ausging.
Aufgrund des weitläufigen Suchgebietes wurde umgehend eine große Suchaktion eingeleitet. Gegen 23 Uhr führte dann ein Hinweis tatsächlich zum Erfolg: Der Vermisste konnte im Bereich Schella in Richtung „Frohe Aussicht“ ausfindig gemacht werden. Der 87-Jährige war zwar ansprechbar, befand sich jedoch in einer hilflosen Lage: Er war unter einem Baumstamm eingeklemmt.
Nach der Bergung des Mannes durch die Rettungskräfte wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.
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