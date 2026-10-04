Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Charity Event

In Neusiedl gibts ein „Peckal“ für den Tierschutz!

Burgenland
04.10.2026 09:00
Viele Tiere brauchen Hilfe. In Neusiedl findet am 10. und 11. Oktober ein Tattoo-Event für ...
Viele Tiere brauchen Hilfe. In Neusiedl findet am 10. und 11. Oktober ein Tattoo-Event für verschiedene Vereine statt, die Notfellchen unter die Pfoten greifen.(Bild: Osttiroler Tierschutzverein)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Die Golserin Tanja Schittfort lädt am 10. und 11. Oktober zum besonderen Charity-Tattoo-Event in die Tewoo-Rösterei .

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zwei Tage lang heißt es in Neusiedl am See „Tinte für den guten Zweck“. „Lass dir ein einzigartiges Tattoo oder Piercing stechen und unterstütze damit Tiere in Not“, lädt Tanja Schittfort aus Gols Tattoofreunde ein.

Tanja Schittfort mit einer ihrer eigenen Katzen.
Tanja Schittfort mit einer ihrer eigenen Katzen.(Bild: Tanja Schittfort)

Und so geht“s: Einfach vorbeikommen, entweder selbst eine Vorlage mitbringen oder sich von der Auswahl der Tätowierer inspirieren lassen und schon kann es losgehen. Für Tattoos bis 5x7 Zentimeter werden 150 Euro, bis 10x10 Zentimeter 200 Euro gespendet. Der Erlös kommt Tieren in Not zugute.

Tanja Schittfort weiß, wem sie damit helfen will: Die Golserin war selbst viele Jahre lang Tierpflegerin. Ein tierisches Charity-Event gab es bereits im März in Bruck an der Leitha. „Cimpa Art Tattoo“, „GF Tattoo“, „Handmade Tattoo 13“, „Inksociety 26“, „Tattoo mit Links“, „Repet X Custom Tattoo“ und „Stressfrei Tattoo“ greifen an den beiden Tagen für die Vierbeiner zu den Nadeln. Mit dabei ist außerdem „Orion Piercing“. Ergänzt wird das Programm durch Direktvertriebe und einen Make-up-Artist.

Am 10. Oktober steht ab etwa 13 Uhr auch Tierärztin Bettina Schäfer für Fragen zur Verfügung. „Natürlich ist auch für Speis und Trank gesorgt. Wir freuen uns auf viele Besucher und viel Geld, das zusammenkommt“, sagt Schittfort.

Die Spenden gehen an „Menschen für Tiere“, „TAI Animal“, die „Pfötchenhilfe Fischamend“ und „Animal Aid Austria“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
04.10.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
9° / 24°
Symbol wolkenlos
Güssing
4° / 22°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
6° / 24°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
7° / 23°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
5° / 23°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
151.738 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
91.669 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
83.533 mal gelesen
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1394 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1119 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Innenpolitik
868.000 Dosen fehlen: Triage bei Grippe-Impfung!
784 mal kommentiert
Tausende bereits ausgemachte Impf-Termine dürften verschoben werden müssen.
Mehr Burgenland
Neusiedl am See
Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“
WERBUNG
Wenn zu viel Solarstrom zum Problem wird
Freikarten erhältlich
Erleben Sie die Gruseltage beim Eisgreissler
Gastpatienten-Debatte
Mehr Medizin im Land: Doskozils Plan geht auf
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Johann Rießners Heimweh im fernen „Malerika“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf