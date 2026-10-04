In Neusiedl gibts ein „Peckal“ für den Tierschutz!

Die Golserin Tanja Schittfort lädt am 10. und 11. Oktober zum besonderen Charity-Tattoo-Event in die Tewoo-Rösterei .
Zwei Tage lang heißt es in Neusiedl am See „Tinte für den guten Zweck“. „Lass dir ein einzigartiges Tattoo oder Piercing stechen und unterstütze damit Tiere in Not“, lädt Tanja Schittfort aus Gols Tattoofreunde ein.
Und so geht“s: Einfach vorbeikommen, entweder selbst eine Vorlage mitbringen oder sich von der Auswahl der Tätowierer inspirieren lassen und schon kann es losgehen. Für Tattoos bis 5x7 Zentimeter werden 150 Euro, bis 10x10 Zentimeter 200 Euro gespendet. Der Erlös kommt Tieren in Not zugute.
Tanja Schittfort weiß, wem sie damit helfen will: Die Golserin war selbst viele Jahre lang Tierpflegerin. Ein tierisches Charity-Event gab es bereits im März in Bruck an der Leitha. „Cimpa Art Tattoo“, „GF Tattoo“, „Handmade Tattoo 13“, „Inksociety 26“, „Tattoo mit Links“, „Repet X Custom Tattoo“ und „Stressfrei Tattoo“ greifen an den beiden Tagen für die Vierbeiner zu den Nadeln. Mit dabei ist außerdem „Orion Piercing“. Ergänzt wird das Programm durch Direktvertriebe und einen Make-up-Artist.
Am 10. Oktober steht ab etwa 13 Uhr auch Tierärztin Bettina Schäfer für Fragen zur Verfügung. „Natürlich ist auch für Speis und Trank gesorgt. Wir freuen uns auf viele Besucher und viel Geld, das zusammenkommt“, sagt Schittfort.
Die Spenden gehen an „Menschen für Tiere“, „TAI Animal“, die „Pfötchenhilfe Fischamend“ und „Animal Aid Austria“.
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