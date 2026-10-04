In Neusiedl gibts ein „Peckal“ für den Tierschutz!

Tanja Schittfort weiß, wem sie damit helfen will: Die Golserin war selbst viele Jahre lang Tierpflegerin. Ein tierisches Charity-Event gab es bereits im März in Bruck an der Leitha. „Cimpa Art Tattoo“, „GF Tattoo“, „Handmade Tattoo 13“, „Inksociety 26“, „Tattoo mit Links“, „Repet X Custom Tattoo“ und „Stressfrei Tattoo“ greifen an den beiden Tagen für die Vierbeiner zu den Nadeln. Mit dabei ist außerdem „Orion Piercing“. Ergänzt wird das Programm durch Direktvertriebe und einen Make-up-Artist.