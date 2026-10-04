Beim uralten Sautanz zählt „a gute Schneid“

Dann greift Metzgergeselle Lukas Genser zum Messer und beginnt mit dem Zerlegen. „Zuerst einmal geht es um die fünf Einzelteile“, erklärt Metzgermeister Thomas Schiefer, dass aus Schulter, Schopf, Karree, Bauch und Schlögel verschiedene Köstlichkeiten gezaubert werden. Kein Teil bleibt ungenutzt. Wichtig: „Es braucht a gute Schneid“, so Schiefer. Schnell gehen muss es bei Innereien. Eine Diebin hatte es auf den Sauschädel abgesehen, der dann ausgelöst werden musste.