Uralter Schlacht-Brauch wird wiederbelebt

Pflege von Tradition an oberster Stelle

„So ein Fest ist einzigartig und wir geben unser Bestes, um den Brauch aufrecht zu erhalten“, so Lisa Reichardt. Die Pflege von Traditionen steht für die Familie an oberster Stelle und das geht mit verschiedensten Veranstaltungen einher. „Der Wein schmeckt am besten, wenn man ihn in der Gesellschaft genießen kann“, erzählt Anna Reichardt. So wird neben dem Sautanz die mittlerweile sehr beliebte Wein Csárda veranstaltet, wo man nicht nur Weine, sondern auch regionale Tapas verkosten kann. Die Events der Reichardts wurden für viele Donnerskirchner zum Fixpunkt.