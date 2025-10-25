Vorteilswelt
„Sautanz“ in Schule

Zurück zum Handwerk mit Haarspray und Blunzngröstl

Niederösterreich
25.10.2025 14:00
Sauschädl-Essen: Neben der Fleischzerlegung- und verarbeitung bot der besondere „Tag der offenen ...
Sauschädl-Essen: Neben der Fleischzerlegung- und verarbeitung bot der besondere „Tag der offenen Tür" einen Einblick in viele verschiedene Lehrberufe im Waldviertel.

Am besten lernt man seinen zukünftigen Lehrberuf direkt in der Praxis kennen: In einer NÖ-Berufsschule zeigten die Lehrlinge, was sie können: sei es Trachtenfrisuren, Weinbau oder ein Sauschädl-Essen.

Früher hatte jede Familie am Land ihr eigenes Schwein. Mit der Familie kamen Nachbarn und Freunden zusammen, um das Tier mit eigenen Händen zu schlachten und anschließend zu feiern. Natürlich durftenm Blunzn, Kesselfleisch, Grammeln sowie ein Glas Most nicht fehlen. Das Schlachtfest – in Österreich liebevoll „Sautanz“ getauft – ist nicht vielleicht nicht mehr Gang und Gebe. Aber regionales Handwerk, das damals essentiell war, ist heute nach wie vor wichtig. 

Zitat Icon

Wir wollen zeigen, dass Tradition modern sein kann. 

 Claus Tampier, Direktor Berufsschule Geras

Bild: Molnar Attila

Sautanz als „Tag der offenen Tür“
Die Berufsschule Geras möchte diesen Gedanken in die Gegenwart holen: „Was früher der Hof und der Dorfplatz waren, ist heute die Schulküche, der Friseursalon oder der Verkostungsstand“, heißt es daher beim ersten „Waldviertler Sautanz“, der mit Erfolg über die Bühne ging. Dabei wurde tatsächlich Fleisch sorgsam zerlegt, gegrillt und anschließend serviert. Die Idee dahinter: Statt einem theoretischen „Tag der offenen Tür“ für die künftigen Schüler wurden die Lehrberufe praktisch vorgestellt.

Wie flechtet man eine Trachtenfrisur?
Wie flechtet man eine Trachtenfrisur?(Bild: Molnar Attila)

Der Plan von Direktor Claus Tampier ging auf: Schon am Vormittag strömten an die 100 Jugendlichen zu den Führungen durch die Schule. Das dortige Angebot an Lehrberufeen ist vielfältig: Einzelhandelskaufmann, Friseur/Stylist, Gastronomiefachmann, Koch, Restaurantfachmann oder Verwaltungsassistent sind nur einige der Optionen für junge Menschen.  

Fleisch für die Weiterverarbeitung vorbereiten: ein echtes Handwerk, das gelernt werden muss.
Fleisch für die Weiterverarbeitung vorbereiten: ein echtes Handwerk, das gelernt werden muss.(Bild: Molnar Attila)

Schüler wurden live geschminkt
Ländliche Regionen wie das Waldviertel sind immer mehr mit einer Abwanderung der jungen Generation konfornitert. „Solche Veranstaltungen machen aber sichtbar, wie vielfältig unsere Lehrberufe sind“, betont eine Lehrkraft der Schule. Beim „Sautanz“ waren auch regionale Betriebe mit dabei, um mit ihren zukünftigen Lehrlingen ins Gespräch zu kommen. Ein Highlight nebem dem brutzelnden Fleischspezialitäten: Unter dem Motto „Frisuren & Make-up zu Trachtenoutfits“ wurden Modelle live geföhnt, geschminkt und gestylt. 

Niederösterreich

