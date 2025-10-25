Zurück zum Handwerk mit Haarspray und Blunzngröstl

Sautanz als „Tag der offenen Tür“

Die Berufsschule Geras möchte diesen Gedanken in die Gegenwart holen: „Was früher der Hof und der Dorfplatz waren, ist heute die Schulküche, der Friseursalon oder der Verkostungsstand“, heißt es daher beim ersten „Waldviertler Sautanz“, der mit Erfolg über die Bühne ging. Dabei wurde tatsächlich Fleisch sorgsam zerlegt, gegrillt und anschließend serviert. Die Idee dahinter: Statt einem theoretischen „Tag der offenen Tür“ für die künftigen Schüler wurden die Lehrberufe praktisch vorgestellt.