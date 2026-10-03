Waldpark Hochreiter macht sich fit für den Winter

Seither hat sich viel getan: „Den Betrieb gibt es bereits seit 1989, meine Schwiegereltern haben ihn aufgebaut. Als sie dann in Pension gehen wollten, sollten wir ihnen helfen, einen Nachfolger zu finden. Im Zuge der Suche haben mein Mann und ich uns entschieden, das selbst zu übernehmen. Der Waldpark ist ja komplett autark. Um das beizubehalten, aber trotzdem wirtschaftlich zu arbeiten, haben wir als Erstes eine große Photovoltaikanlage gebaut“, blickt die Chefin zurück. Was folgte, war ein neues, modernes Restaurant und die Erweiterung des Parks durch diverse neue Spielbereiche.