120 Tiere ziehen aus

Keine Mitarbeiter: Trauriges Ende für Erlebnispark

Steiermark
14.10.2025 16:00
Der Tierpark kann nicht mehr weiterbetrieben werden.
Der Tierpark kann nicht mehr weiterbetrieben werden.(Bild: Jürgen Fuchs)

Der Familien-Erlebnispark Murtal muss schließen, weil Betreiber Günter Koller seit einem Jahr keine Mitarbeiter mehr findet. 120 Tiere müssen in den kommenden Wochen aus- und umziehen. Noch sind Besucher aber herzlich willkommen.

Vor 14 Jahren hat sich Günter Koller in St. Margarethen bei Knittelfeld mit dem Familien-Erlebnispark Murtal einen Traum erfüllt. 120 Tiere – von Ziegen über Lamas bis hin zu Eseln und Enten – lebten bislang unter seiner Obhut, aber nun ist Schluss. Koller muss die Pforten seines Parks schließen, die Tiere müssen umziehen.

„Ich habe den Erlebnispark von null aufgebaut und mit Leidenschaft betrieben. Aber jetzt bin ich seit einem Jahr alleine und finde keine Mitarbeiter mehr“, klagt der Betreiber. Er habe nichts unversucht gelassen, um Arbeitskräfte zu rekrutieren, leider ohne Erfolg.

Ich habe den Erlebnispark von null aufgebaut. Seit einem Jahr finde ich nun aber keinen einzigen Mitarbeiter, so kann’s nicht weitergehen.

Günter Koller

An erster Stelle steht für ihn in dieser Situation aber die Versorgung seiner Tiere: „Die werden alle super untergebracht, da achte ich darauf.“ Über Facebook hat Koller einen Aufruf gestartet, um neue Besitzer zu finden: „Seither steht mein Telefon nicht mehr still.“ Viele wollen helfen und Kaninchen, Pfau und Pony ein neues Zuhause geben. „Vor allem Bauernhöfe, die noch Platz für ein paar mehr Viecherl haben, haben sich gemeldet. In drei Wochen sind alle ausgezogen.“

Während das dazugehörige Gasthaus Leibminger Hütte bereits seit dem Sommer geschlossen ist, steht der Tierpark nach wie vor für Besucher offen: „Solange noch Tiere da sind, können alle gerne ein letztes Mal kommen.“ 

