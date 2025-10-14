Keine Mitarbeiter: Trauriges Ende für Erlebnispark

An erster Stelle steht für ihn in dieser Situation aber die Versorgung seiner Tiere: „Die werden alle super untergebracht, da achte ich darauf.“ Über Facebook hat Koller einen Aufruf gestartet, um neue Besitzer zu finden: „Seither steht mein Telefon nicht mehr still.“ Viele wollen helfen und Kaninchen, Pfau und Pony ein neues Zuhause geben. „Vor allem Bauernhöfe, die noch Platz für ein paar mehr Viecherl haben, haben sich gemeldet. In drei Wochen sind alle ausgezogen.“