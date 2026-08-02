Hitze in der Steiermark: So bleiben Tiere cool

Einen Blick in die heimische Wildtierwelt schenkt uns Monika Großmann vom engagierten Verein Kleine Wildtiere in Not: „Sie versuchen alles, um Energie zu sparen, passen ihre Aktivitäten an. Selbst Tiere, die tagaktiv sind, gehen tagsüber in den Schatten und versuchen, sich so wenig wie möglich zu bewegen.“ Fuchs und Hase sagen dem Sommer unterirdisch gute Nacht – „sie graben sich Erdlöcher, weil die Erde ihre Körper schön kühl hält. Solche Mulden und Kuhlen bieten auch Schutz vor Raubtieren.“