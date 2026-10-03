Bye, bye Skinny! Diese Jeans lieben wir im Herbst

Damit ist sie in bester Gesellschaft. Stars wie Jordana Maia, Anne Hathaway & Co. greifen derzeit zu weiteren Schnitten. Und natürlich ist die breite Hose längst keine Hip-Hop-Uniform der 90er mehr: Mit Blazer, Strick, Heels oder Boots wird sie heute sogar ziemlich elegant.

Cara selbst bringt ihre Liebe zum Stoff auf den Punkt: „Ich liebe Denim. Davon kann ich nie genug bekommen.“ Und damit ist sie wohl nicht allein – nur etwas weiter darf es jetzt eben sein ...