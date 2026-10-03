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Bye, bye Skinny! Diese Jeans lieben wir im Herbst

Star-Style
03.10.2026 06:00
Cara Delevigne ist das neue Gesicht der berühmten Jeans-Marke Armedangels.
Cara Delevigne ist das neue Gesicht der berühmten Jeans-Marke Armedangels.(Bild: Armedangels)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Cara Delevingne ist das Gesicht der neuen Herbst/Winter-Kampagne von Armedangels – und macht dabei klar: Denim darf für sie heute vor allem eines sein, nämlich bequem und weit. Damit liegt sie voll im Trend, denn auch andere Stars setzen jetzt auf Baggy, Bootcut und Schlaghose.

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Die Temperaturen sinken, die Blätter fallen – und mit dem Herbst beginnt für unseren liebsten Allrounder wieder die Hochsaison. Kaum ein Kleidungsstück lässt sich unkomplizierter mit Shirt, Hemd oder einem schönen Jäckchen kombinieren.

Konkurrenz für die Skinny-Jean
Auch in dieser Saison zeigt sich der Klassiker vielseitig wie eh und je. High Waist, Bootcut, Flared, Baggy oder Skinny – erlaubt ist vieles. Besonders gefragt sind derzeit aber entspanntere Silhouetten: Wide Leg, lässige Baggy-Schnitte und Bootcut bestimmen nun das Bild. Die hautenge Skinny ist damit zwar nicht verschwunden, bekommt aber ordentlich Konkurrenz. Das passt auch zu Model Cara Delevingne. Die Britin ist aktuell das Gesicht der neuen Herbst/Winter Kampagne von Armedangels und erzählt im dazugehörigen Interview, dass sie früher nur die eng anliegende Hose kannte. Heute sieht sie das lockerer: „Ich mag Skinny Jeans schon noch – nur eben nicht die allerskinniesten. Ich brauche Platz.“

No Skinny dafür gibt´s eine Baggy-Jeans für Cara Delevigne von Armedangels.
No Skinny dafür gibt´s eine Baggy-Jeans für Cara Delevigne von Armedangels.(Bild: Armedangels)
Tate McRae im flexy Straight-Leg-Stil von Calvin Klein.
Tate McRae im flexy Straight-Leg-Stil von Calvin Klein.(Bild: Calvin Klein Jeans)
Jordanna Maia in weiter Hose mit heller Waschung
Jordanna Maia in weiter Hose mit heller Waschung(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Christy Turlington in gerader Sabyasachi-Jeans.
Christy Turlington in gerader Sabyasachi-Jeans.(Bild: AFP/DIA DIPASUPIL)
Anne Hathaway mit Babybauch in La-Ligne.
Anne Hathaway mit Babybauch in La-Ligne.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Lili Reinhart setzt auf die klassische Schlaghose.
Lili Reinhart setzt auf die klassische Schlaghose.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
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Damit ist sie in bester Gesellschaft. Stars wie Jordana Maia, Anne Hathaway & Co. greifen derzeit zu weiteren Schnitten. Und natürlich ist die breite Hose längst keine Hip-Hop-Uniform der 90er mehr: Mit Blazer, Strick, Heels oder Boots wird sie heute sogar ziemlich elegant.

Cara selbst bringt ihre Liebe zum Stoff auf den Punkt: „Ich liebe Denim. Davon kann ich nie genug bekommen.“ Und damit ist sie wohl nicht allein – nur etwas weiter darf es jetzt eben sein ...

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