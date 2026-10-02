Tragisch! Ski-Star (29) stirbt bei Lawinen-Drama

Für Willmann kam jede Hilfe zu spät, sie war bereits tot

Während Willmanns Ehemann Pierre-Idris lebend aus den Schneemassen befreit und medizinisch versorgt werden konnte, erwiesen sich die Bemühungen um Willmann selbst als erfolglos. Die 29-Jährige, die als Freeriderin etwa 2022 beim Baqueira Beret Pro in Spanien den vierten Platz belegt hatte, war eineinhalb Meter tief verschüttet worden – für sie kam jede Hilfe zu spät, sie war bereits tot ...