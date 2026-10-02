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Ehemann überlebt

Tragisch! Ski-Star (29) stirbt bei Lawinen-Drama

Wintersport
02.10.2026 18:44
Juliette Willmann ist bei einem Lawinen-Unglück in Patagonien in Argentinien ums Leben gekommen!
Juliette Willmann ist bei einem Lawinen-Unglück in Patagonien in Argentinien ums Leben gekommen!(Bild: Krone-Collage/Peter Freiberger (Symbolbild), www.instagram.com/juliette_willmann)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Ein herzzerreißendes Todes-Drama erschüttert die Freeride-Ski-Szene: Im Alter von gerade einmal 29 Jahren ist die jahrelang auf Top-Niveau gestartete Französin Juliette Willmann bei einem Lawinen-Unglück in Patagonien in Argentinien ums Leben gekommen!

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Willmann war mit ihrem Ehemann offenbar gerade auf einer Ski-Tour im Gebiet des über 2000 Meter hohen Cerro Crestón in der Provinz Santa Cruz unterwegs, als das Unheil kurz nach Mittag seinen Lauf nahm. Der Bruch einer Schneebrettschicht war es nach Angaben der Behörden, was die Lawine auslöste – mit dem entsetzlichen Resultat, dass Willmann und ihr Begleiter rund 400 Meter in die Tiefe mitgerissen wurden.

Wie das Portal powder.com berichtet, sei kurz nach dem Lawinen-Abgang über eine Notfunkbake die Alarmierung von Bergrettung, von Nationalparkverwaltung und von anderen Einsatzkräften ausgelöst worden. Noch bevor diese an Ort und Stelle eintrafen, begannen bereits andere Ski-Touren-Geher mit der Suche nach dem verschütteten Paar aus Frankreich.

Für Willmann kam jede Hilfe zu spät, sie war bereits tot
Während Willmanns Ehemann Pierre-Idris lebend aus den Schneemassen befreit und medizinisch versorgt werden konnte, erwiesen sich die Bemühungen um Willmann selbst als erfolglos. Die 29-Jährige, die als Freeriderin etwa 2022 beim Baqueira Beret Pro in Spanien den vierten Platz belegt hatte, war eineinhalb Meter tief verschüttet worden – für sie kam jede Hilfe zu spät, sie war bereits tot ...

Besonders tragisch: In ihren jüngsten Instagram-Beiträgen hatten die beiden noch von dem Urlaub geschwärmt, den sie gerade in Argentinien verbrachten. „Wir schätzen uns so glücklich, hier in den Bergen Patagoniens zu sein und diesen fantastischen Ort zu erkunden“, so Willmann in einem Post. Dass es ihr allerletzter Post werden würde, konnte sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen ...

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