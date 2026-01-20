Vorteilswelt
Ex-ÖVP-Rebellin (31) ist jetzt Chefredakteurin

Innenpolitik
20.01.2026 11:56
Laura Sachslehner verließ Ende April 2024 die Politik. Jetzt wechselt sie in die Medienbranche.
Laura Sachslehner verließ Ende April 2024 die Politik. Jetzt wechselt sie in die Medienbranche.(Bild: Zwefo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die ehemalige ÖVP-Generalsekretärin und Wiener Gemeinderätin Laura Sachslehner hat einen neuen Job gefunden. Die 31-Jährige wechselt in die Medienbranche ...

Sachslehner übernimmt ab sofort gemeinsam mit Eva Schütz, die zugleich Herausgeberin des exxpress ist, die Funktion der dortigen Chefredakteurin. 

Sachslehner starte neues Videoformat
Wie das Medium am Dienstag verriet, startet Sachslehner (neben ihrer redaktionellen Tätigkeit) mit „Unbequem ehrlich“ auch ein neues Videoformat, das ab 2. Februar ausgestrahlt wird. „Mit Laura Sachslehner verstärken wir unser Team mit einer Persönlichkeit, die publizistische Kompetenz, Erfahrung und ein tiefes Verständnis für gegenwärtige gesellschaftliche Fragen mitbringt“, so Schütz.

Ende April 2024 verließ Sachslehner die Politik. Grund dafür war der Verlust ihres Mandats bei der Wiener Gemeinderats- und Landtagswahl infolge des schwachen Abschneidens der ÖVP im Wahlkreis Landstraße.

Der Stern verblasste schnell
Sachslehner galt zeitweise als aufstrebendes Talent in der Volkspartei. Doch ihr Stern verblasste relativ schnell. Im Jänner 2022 wurde sie zur Generalsekretärin der ÖVP ernannt, legte das Amt jedoch bereits im September desselben Jahres zurück – unter anderem wegen interner Differenzen über die Auszahlung des Klimabonus an Asylwerber

Lesen Sie auch:
Sachslehner verkündete am Dienstag ihren Abschied aus der Politik.
Hat Mandat verloren
ÖVP-Rebellin Sachslehner abgewählt – nimmt den Hut
29.04.2025
Geld für Flüchtlinge?
Sachslehner: „Empörung besteht absolut zu Recht“
09.12.2024
„Ungerecht & unsozial“
Sachslehner: Klimabonus für Asylwerber abschaffen!
05.09.2024

Ihr Mandat im Wiener Landtag behielt sie zunächst. Bei der letzten Nationalratswahl unternahm sie einen Versuch, über Vorzugsstimmen in den Nationalrat einzuziehen – dieser blieb jedoch erfolglos. Kurz nach ihrem Ausscheiden aus der Politik erschien ihr drittes Buch, in dem sie sich kritisch mit dem Feminismus auseinandersetzt.

