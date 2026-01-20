Ex-ÖVP-Rebellin (31) ist jetzt Chefredakteurin

Ende April 2024 verließ Sachslehner die Politik. Grund dafür war der Verlust ihres Mandats bei der Wiener Gemeinderats- und Landtagswahl infolge des schwachen Abschneidens der ÖVP im Wahlkreis Landstraße.

Der Stern verblasste schnell

Sachslehner galt zeitweise als aufstrebendes Talent in der Volkspartei. Doch ihr Stern verblasste relativ schnell. Im Jänner 2022 wurde sie zur Generalsekretärin der ÖVP ernannt, legte das Amt jedoch bereits im September desselben Jahres zurück – unter anderem wegen interner Differenzen über die Auszahlung des Klimabonus an Asylwerber.