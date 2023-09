Florian Klenk tobt nach Anzeige: „Mieser Typ“

Zuruf an die Justiz

Ex-Kanzler Sebastian Kurz in Handschellen, seine Freundin als nackte Muttergottes. Alles im Sinne der Freiheit der Kunst. Ist Florian Klenk und seine Wiener Stadtzeitung einmal selbst betroffen, wie aktuell, wird im Netz groß zum Angriff geblasen. Da kann es auch passieren, dass man in der Erregung den anfragenden „Krone“-Redakteur und Schreiber dieser Zeilen persönlich als „miesen Typen“ wegen des Worts Verdacht, auf den immer eine Anzeige gründet, bezeichnet. Trotz korrekter Anfrage und des Abwartens einer Stellungnahme vor der Veröffentlichung des Berichtes. Um ganz sicher zu gehen, wird auch der Oberstaatsanwalt in der Medienstelle der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von Klenk angerufen, damit dieser dem recherchierenden Kollegen nochmals erklärt, was Sache ist. In einer laufenden Causa.