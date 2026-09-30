„Es hat noch nie eine so mächtige Waffe gegeben“

Was für ein Paradoxon: Da betteln Unternehmer förmlich um Regulierungen und Einschränkungen der eigenen Erfindung, fordern mehr Sicherheit – und arbeiten trotzdem weiter daran, dass die KI immer mächtiger wird. In diesem gefährlichen Wettrüsten bremst halt jeder nur, wenn es die anderen auch tun. Selbst dann, wenn am Ende die Maschinen den Menschen völlig überflügeln. Wie in Goethes viel zitiertem „Zauberlehrling“: „Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.“