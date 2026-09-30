Stolen Helicopter
Thomas Morgenstern Wants His “Baby” Back
Now the ski jumping legend speaks out! Following the mysterious theft of his helicopter, Thomas Morgenstern hasn’t given up hope. But: “It’s getting harder and harder for me to believe that we’ll ever find it.” The Olympic champion tells the “Krone” how he found out about the theft—and what the future holds for his company.
Even days after the mysterious theft, Morgenstern still finds it hard to look at the empty hangar at the Mauterndorf airfield. “It still hurts. I’ve flown that helicopter often; it’s like my baby,” says the former world-class ski jumper, visibly dejected, in an interview with the “Krone.” He finds the whole thing “unbelievable.”
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