„Photovoltaik-Stress“: 720 Millionen für Stromnetz

„Gestresste“ Netze durch viel Sonnenschein“

„Die Netze waren im Sommer durch die enormen Photovoltaik-Einspeisungen stressgeplagt“, erklärte Kraxner. Das Problem sei, dass die größten Mengen untertags erzeugt werden, die Spitzen aber am Morgen und am Abend liegen. Dazu ist zu bedenken, dass die PV-Erzeugung in Tiroler derzeit bei 750 Megawatt-Peak (MWp) liegt, schon in vier Jahren werden es 1500 sein!