Fall Weinzierl: Das Urteil naht, Fragen bleiben

Das dürfte Weinzierls Position für die anschließenden Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft im Eastern District of New York verbessert haben. Im Juni 2026 kam es schließlich zu einer Vereinbarung: Fünf Jahre nach seiner Festnahme bekannte sich Weinzierl in einem einzigen Anklagepunkt, einem Verstoß gegen den Travel Act, für schuldig. Nun muss das Gericht über das Strafmaß entscheiden. Laut „Standard“ drohen Weinzierl maximal fünf Jahre, eine Mindeststrafe gibt es nicht. Rechtsmittel können nach diesem Deal keine erhoben werden.