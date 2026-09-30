Hinter dem Ballglanz: Monate voller harter Arbeit

Unter dem Motto „Timeless Elegance“ feierte die HAK Oberpullendorf vergangenen Samstag ihren großen Abend. Für das Ballkomitee, darunter Leonie Krutzler, begann die Arbeit bereits in der vierten Klasse. Themen, Band und Dekoration mussten festgelegt werden. In der letzten Schulwoche wurde gebastelt und Material bestellt. Besonders intensiv wurde es in den Tagen vor dem Ball: Die wichtigsten und herausforderndsten Aufgaben standen an. Allen voran die Gestaltung der Location. Vom ersten Entwurf bis zum letzten Handgriff musste dabei jedes Detail sitzen, damit aus der Idee am Papier eine stimmige Ballkulisse entstehen konnte.