So will Roland Weißmann jetzt zurück in den ORF

„Das geht sich nicht aus, du musst zurücktreten“

Zur Erinnerung: Weißmann war nach abstoßenden Chatnachrichten, die er einer ORF-Mitarbeiterin geschickt hatte, am 8. März zurückgetreten. Die Stiftungsratsspitze stand damals auf dem Standpunkt, dass dieser Schritt unumgänglich sei. Mehrfach soll der Satz gefallen sein: „Das geht sich nicht aus, du musst zurücktreten.“ Obwohl ihm in Aussicht gestellt wurde, seinen Ruf zu wahren, machte der ORF in einer Aussendung die von Weißmann bestrittenen Vorwürfe öffentlich.